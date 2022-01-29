Зеленский сравнил Украину с «Титаником» после отъезда из страны иностранных дипломатов

Украина нуждается в присутствии дипломатических работников, представляющих союзные государства. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами.

США, Великобритания, Австралия и Германия накануне уведомили украинские власти об отъезде своих дипломатов из Украины. Зеленский считает подобные меры ошибкой. Президент заявил о важности присутствия в стране союзников на фоне напряженности в Восточной Европе.

«Это капитаны дипломатии, представители своих государств, и мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. Я считаю, что у нас не "Титаник", Украина идет вперед», — заявил Зеленский.

Однако незадолго до этого высказывания украинский президент сделал совсем другое заявление. Он объявил, что ни одно государство не будет защищать Украину в случае эскалации, передает «Царьград».