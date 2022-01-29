Глава ОПЗЖ Медведчук: Украине нужно выступить мостом между Россией и странами Запада

Украине необходимо выступить в качестве моста, соединяющего Россию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое мнение высказал глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что в этом заключается смысл развития прагматизма в экономической сфере. Медведчук также выразил уверенность, что государству стоит последовать примеру скандинавских стран.

«Такие, как есть сегодня в той же Финляндии, Швеции», — написал глава ОПЗЖ в своем Telegram-канале.

Медведчук заявил, что киевским властям нужно начать «построение социализма или социал-демократии, ориентированное на интересы людей». Однако вместо этого в стране происходит укоренение «дикого капитализма». По мнению депутата, руководству Украины необходимо ставить в приоритет развитие экономики, здравоохранения и образования, обеспечение пенсионеров.