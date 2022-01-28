Американский самолет с 81 тонной боеприпасов приземлился на Украине

США продолжают поставлять военную помощь Украине, о чем заявил глава Пентагона Ллойд Остин на выступлении перед журналистами. В пятницу в Киев доставили 81 тонну боеприпасов различного калибра.

Остин напомнил, что месяцем ранее президент США Джозеф Байден одобрил дополнительную военную помощь украинскому государству на сумму 200 млн долларов. В Киев будут доставлены дополнительные комплексы ПТРК Javelin и другие противотанковые вооружения, а также гранатометы, огнестрельное оружие, боеприпасы и прочее оборудование.

«На этот раз 4-й лайнер доставил на Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждем следующих самолетов из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины», — сообщили глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

Пентагон ранее также заявил, что американские солдаты не будут принимать участие в возможных боевых действиях на Украине. Несколько дней назад находящимся на украинской территории американцам советовали покинуть страну.