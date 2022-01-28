Джо Байден приказал повысить уровень боеготовности Вооруженных сил США

Президент США Джо Байден распорядился о повышении уровня готовности армии страны на случай обострения ситуации в Европе. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, приказ главнокомандующего связан с ситуацией вокруг Украины. В случае ее обострения и угрозе странам НАТО американские военнослужащие должны быть готовы оказать помощь союзникам.

«У Украины общая граница с четырьмя членами НАТО — Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Президент (Джо Байден) и министр обороны ( Ллойд Остин) дали разрешение на повышение нашей готовности на случай, если нам придется поддерживать наших союзников или оказывать им помощь», — сказал Милли, выступая перед журналистами в Пентагоне.

При этом Байден неоднократно подчеркивал, что регулярная армия США не будет принимать участие в военных действиях на Украине, если они начнутся. По его словам, Европа и Соединенные Штаты в этом случае будут реагировать путем введения новых экономических санкций.