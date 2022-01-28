Сотни людей на территории США погибли или были ранены после применения электрошокеров правоохранителями. Российский Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, привел печальную статистику.

Так, в прошлом году жертвой правоохранителей стал иракский мигрант. Его дважды ударили электрошокером в Редфорде. Сердце 58-летнего мужчины не выдержало — он ударился головой о столешницу и умер на месте. При этом полицейский смог избежать ответственности, пишет Федеральное агентство новостей.

«Этот случай далеко не единственный. Каждый год сотни американцев становятся жертвами несмертельного оружия, применение которого не подразумевает причинению подозреваемому никакого ущерба», — отметили правозащитники ФБР.

Еще один инцидент произошел в Луизиане. Полицейские порядка трех раз ударили 49-летнего мужчину электрошокером. Рональд Грин не остановил машину за нарушение ПДД. Правоохранители сообщили семье, что он якобы умер в аварии, но в медицинском заключении говорилось о синяках и следах использования тазера.

Электрошокеры часто применяются в те моменты, когда нет опасности от задержанного и физического сопротивления. Как отметили в ФБР, это устройство нередко применяют именно к чернокожим. Российские правозащитники считают, что необходима масштабная реформа в области применения нелетального оружия. Силовиков призывают усилить контроль за обучением сотрудников — в учебных заведениях этому виду оружия должны уделять намного больше времени, чтобы побороть массовую некомпетентность правоохранителей.