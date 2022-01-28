МИД России заявил о расширении списка невъездных лиц среди представителей Евросоюза

Москва приняла решение расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

В перечень лиц вошли руководители европейских ЧВК, представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти и другие, уточнили в ведомстве. Москва неоднократно предупреждала Евросоюз, что оставляет за собой право ответить на незаконное использование односторонних ограничений.

«Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран - членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — отмечается в сообщении МИД.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что от Запада можно ожидать чего угодно. Он подчеркнул, что Москва готова к любым санкциям со стороны ЕС и США.