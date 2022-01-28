Эксперт-международник Шамгунов предрек проявление национализма в соседних с Россией странах

Национализм долго будет проявляться вокруг территории России, поскольку в соседних государствах есть основы для межнациональных конфликтов. Об этом сообщил доцент кафедры международных отношений СПбГУ Руслан Шамгунов.

Во время эфира медиацентра «Патриот» эксперты обсудили сложившуюся в Казахстане ситуацию и прошедшие в начале года протесты. Руслан Шамгунов отметил, что рост национализма начал активно проявляться в бывших советских республиках после распада СССР.

Эксперт подчеркнул, что вокруг России существуют основы для межнациональных конфликтов, поэтому националистические настроения будут долго себя проявлять, передает Федеральное агентство новостей.

«Пока там все не устаканится, а это как правило долгие времена, национализм нас ждет долго, особенно, когда есть основы для межнациональных разборок», — заключил эксперт.

Политолог Шамгунов ранее предсказал масштабный раздел собственности в Казахстане. По его словам, семью бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева могут попросить «поделиться».