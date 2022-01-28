Газовые фьючерсы в США резко подорожали на фоне ожидания морозов

Стоимость газовых фьючерсов в четверг, 27 января, резко взлетела на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). Причиной рекордного роста стало сообщение метеорологов о предстоящих морозах. Об этом пишет РБК.

Фьючерс февральского контракта на газ подорожал сразу на 72% в последний день перед истечением его срока действия. Это исторический максимум с 1990 года — момента, когда начали вести наблюдения. Об этом заявили представители CME Group, которая владеет NYMEX.

В начале дня февральские фьючерсы на природный газ в США торговались на уровне 4,2 доллара за MMBTU. В последний час торгов цена резко поднялась до 7,4 доллара, позже она скорректировалась. Итогом торгов в четверг стал рост февральского фьючерса на 46,5%, что является максимумом с октября 2021 года.

На этом фоне в CNN заявили, что полное прекращение поставок российского газа в Европу приведет к катастрофическим последствиям. На случай чрезвычайной ситуации США и их союзники начали разрабатывать план действий.