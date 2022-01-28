Американский журналист Марквардт запутал подписчиков неправильным переводом слов Лаврова

Журналист из США Александр Марквардт не смог правильно перевести слова главы МИД России Сергея Лаврова и запутал своих подписчиков в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства 28 января дал большое интервью российским СМИ. Министр общался с журналистами на самые разные темы, которые в основном касались напряженных отношений РФ с Соединенными Штатами и НАТО. Говоря о различиях между русскими и американцами, Лавров напомнил, что представители двух стран увлекаются различными играми.

«Что касается мячей, мы в разные игры играем — у них, может быть, там бейсбольный мяч, у нас чижик от лапты», — сказал дипломат.

Журналист Марквардт попытался процитировать Лаврова в Twitter, однако не смог дословно интерпретировать его фразу. Представитель американской прессы решил заменить непонятный ему «чижик от лапты» на «российские игры». В результате «кривой» перевод загнал американцев в тупик.

«Интересно, какие же именно это "русские игры"», — написал один из подписчиков Марквардт.

«Лавров… Не знает, какие игры любят россияне?» — удивился другой комментатор.