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Американский журналист Марквардт запутал подписчиков неправильным переводом слов Лаврова

Политика
Американский журналист Марквардт запутал подписчиков неправильным переводом слов Лаврова

Журналист из США Александр Марквардт не смог правильно перевести слова главы МИД России Сергея Лаврова и запутал своих подписчиков в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства 28 января дал большое интервью российским СМИ. Министр общался с журналистами на самые разные темы, которые в основном касались напряженных отношений РФ с Соединенными Штатами и НАТО. Говоря о различиях между русскими и американцами, Лавров напомнил, что представители двух стран увлекаются различными играми.

«Что касается мячей, мы в разные игры играем — у них, может быть, там бейсбольный мяч, у нас чижик от лапты», — сказал дипломат.

Журналист Марквардт попытался процитировать Лаврова в Twitter, однако не смог дословно интерпретировать его фразу. Представитель американской прессы решил заменить непонятный ему «чижик от лапты» на «российские игры». В результате «кривой» перевод загнал американцев в тупик.

«Интересно, какие же именно это "русские игры"», — написал один из подписчиков Марквардт.

«Лавров… Не знает, какие игры любят россияне?» — удивился другой комментатор.

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