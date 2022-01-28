Биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила об уходе из спорта

Мастер спорта международного класса по биатлону Ольга Подчуфарова завершила спортивную карьеру.

Гонка звезд, состоявшаяся в Москве 28 января, стала последним стартом в биатлонной карьере Ольги Подчуфаровой. Перед началом соревнований она призналась, что решила уйти из спорта. Бронзовый призер чемпионата мира в Хохфильцене в смешанной эстафете призналась, что испытывает проблемы со здоровьем.

Осенью 2019 года Подчуфарова планировала сменить гражданство и выступать за сборную Словении. Позднее биатлонистка сообщила, что у нее больше нет перспектив выступать за словенскую команду, так как законы ЕС не позволяют завершить процедуру оформления гражданства другой страны.