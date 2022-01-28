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Биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила об уходе из спорта

Спорт
Биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила об уходе из спорта

Мастер спорта международного класса по биатлону Ольга Подчуфарова завершила спортивную карьеру.

Гонка звезд, состоявшаяся в Москве 28 января, стала последним стартом в биатлонной карьере Ольги Подчуфаровой. Перед началом соревнований она призналась, что решила уйти из спорта. Бронзовый призер чемпионата мира в Хохфильцене в смешанной эстафете призналась, что испытывает проблемы со здоровьем.

Осенью 2019 года Подчуфарова планировала сменить гражданство и выступать за сборную Словении. Позднее биатлонистка сообщила, что у нее больше нет перспектив выступать за словенскую команду, так как законы ЕС не позволяют завершить процедуру оформления гражданства другой страны.

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