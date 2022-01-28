Итальянский политик Феррара считает провокацией возможное вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО станет провокацией для России. Об этом заявил итальянский парламентарий Джанлука Феррара.

Сенатор от «Движения 5 звезд» считает, что Москва воспринимает Украину в качестве буферного государства.

«Ее вступление в альянс будет провокацией и приведет к ухудшению ситуации с безопасностью», — отметил политик.

Феррара добавил, что президенту СССР Михаилу Горбачеву после падения Берлинской обещали нерасширение НАТО на восток. По его словам, сейчас Украина стала страной, которая расположилась посреди крупных сил.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что среди партнеров есть разногласия, которые касаются масштабов военной помощи Киеву. По его словам, у НАТО нет планов по размещению боевых групп на территории Украины.