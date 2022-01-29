Пушков: Столтенбергу нужно обращать свои призывы к США и НАТО, а не к России

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, который вновь призвал Россию «вывести войска из Грузии, Молдавии и Украины», где они якобы находятся незаконно, следовало бы вспомнить, как в свое время Косово отделилось от Сербии.

Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков, который напомнил Столтенбергу, что ни о каком незаконном пребывании российских войск в других странах нет и речи.

«Во-первых, Абхазия и Южная Осетия — это уже не Грузия, их народы, подвергшись агрессии со стороны Грузии, захотели отделиться, как в свое время косовары, причем Сербию тогда НАТО не спрашивала, а войной навязала это отделение. Генсеку НАТО следовало бы это помнить. Это раз», — подчеркнул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Во-вторых, добавил он, на территории Приднестровья российские миротворцы находятся с единственной целью – не допустить там возобновления конфликта. И полмиллиона жителей ПМР, более 220 тысяч из которых граждане России, горячо поддерживают присутствие этих миротворцев, так как власти Молдавии сами с проблемой не справились, сорвали процесс урегулирования, не нашли выхода из ситуации, и не могут его найти до сих пор.

«Так что и там Россия защищает мир и своих граждан, — подчеркнул Пушков. — А на Украине и вовсе нет российских войск».

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Столтенбергу, вместо того, чтобы обвинять Россию, следовало бы «начать с себя», считает сенатор. Например, он мог бы обратиться к США с призывом вывести войска из Сирии, куда они вошли вопреки желанию законных властей, и призвать Турцию сделать то же самое. Кроме того, Столтенберг мог бы предложить американским властям закрыть тюрьму Гуантанамо, а НАТО – вывести войска из Косово, и тому подобное.

А пока все это не сделано трудно воспринимать слова генсека НАТО всерьез, так как они полностью лишаются смысла из-за вопиющего двойного стандарта, заключил Алексей Пушков.