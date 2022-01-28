Преподал урок дзюдо. The Hill заявил о двойной победе Путина над США и НАТО

Президент РФ Владимир Путин может добиться от США и их союзников по НАТО некоторых уступок, поскольку он обгоняет своих западных партнеров по очкам. Такое мнение выразили эксперты американского издания The Hill, которых цитирует «ПолитРоссия».

Аналитики убеждены, что Москва не намерена вторгаться на территорию Украины, однако вся эта «военизированная драма» на границе с соседним государством играет ей на руку. Чтобы одолеть своих оппонентов, российский лидер использует правила, применяемые в дзюдо, утверждают авторы статьи.

«Как чемпион Ленинграда по дзюдо, Путин наверняка помнит, что редко кому из спортсменов приносит победу решающий бросок — иппон [одно полное очко]. Гораздо чаще выиграть удается за счет постепенного накопления очков — ваза-ари [полбалла]. В этом виртуальном поединке с Западом Путин намного опережает по очкам и, скорее всего, наберет еще», — прогнозируют эксперты.

Осуществить отрыв от Запада Владимиру Путину удалось за счет того, что он выступил в роли защитника своей родины — пока США поставляли летальное оружие на Украину, Россия демонстрировала собственную военную мощь, проводя различные учения. Благоприятно на положение президента повлияли и его переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

kremlin.ru / Администрация президента России

«По приблизительным подсчетам, Байден провел по меньшей мере восемь встреч на высшем уровне с Путиным — лично или виртуально — в течение первых 12 месяцев его пребывания на посту президента США. Это рекорд в истории американо-российских отношений», — напомнили обозреватели The Hill.

Все это, по мнению американских аналитиков, позволит Путину добиться от США и НАТО выполнения ряда ключевых для России требований по гарантиям безопасности. В частности, речь идет о взаимном ограничении на размещение ракет средней дальности в Европе. Так, договоренности могут затронуть американские системы ПРО в Румынии и Польше.

«Еще одно вероятное соглашение будет касаться озабоченности России масштабами и частотой учений НАТО в Восточной Европе», — предположили эксперты.

В перспективе на уступки России могут пойти Германия и Франция, входящие в «нормандскую четверку», и попытаться заставить Украину выполнить условия Минских соглашений.