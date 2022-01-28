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Президент Украины Зеленский ответил на предложение Лаврова посетить Россию для переговоров

Политика
Президент Украины Зеленский ответил на предложение Лаврова посетить Россию для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение главы МИД России Сергея Лаврова приехать на переговоры. Глава государства сделал заявление во время общения с журналистами.

Руководитель ведомства недавно предложил украинскому лидеру приехать в Россию для нормализации отношений. При этом вопросы, которые касаются Донбасса, подниматься не будут.

«Недавно, кажется, министр иностранных дел РФ говорит: если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи… ну, во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился», — сказал Зеленский.

Политик добавил, что не боится переговоров. По его словам, он готов к любому формату беседы.

Ранее Сергей Лавров дал большое интервью некоторых радиостанциям. В ходе беседы он заявил, что могут быть силы, которые заинтересованы в начале боевых действий вокруг Украины.

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