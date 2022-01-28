Погребинский пояснил, почему нагнетание паники вокруг Украины пошло не по плану США

Истерия вокруг якобы готовящегося «российского вторжения» на Украину нагнетается до такой степени, что в случае потери здравого смысла могла бы завершиться большой войной. Однако есть один фактор, который помещает такому развитию событий.

Об этом в разговоре с изданием «Украина.ру» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению эксперта, мир стал свидетелем распада западного военного блока НАТО, так как англосаксы, организовав между собой новый альянс AUKUS (США, Великобритания, Австралия), дали европейцам понять, что больше не рассчитывают на них в своих военных планах.

Кроме того, на разлад между европейскими функционерами и англосаксами указывает то, как «вразнобой» они действуют в вопросе эвакуации своих военных с Украины.

Обычно такое нагнетание паники, как сейчас, приводит к большой войне, напомнил Погребинский. Но в данном случае ситуация пойдет по другому сценарию.

«Наша ситуация отличается тем, что войны не может быть. Я бы сказал, не может быть по определению, поскольку война в термоядерную эпоху — это взаимное уничтожение. Гарантированное взаимное уничтожение. – подчеркнул украинский политолог. — Я понимаю, что американцы со своими ПРО, звездными войнами, очень хотели получить гарантии того, что сами нападут, а в ответ защитятся. Но теперь такой соблазн скорее есть у Москвы, чем у Вашингтона».

Федеральное агентство новостей /

У России, напомнил Михаил Погребинский, есть стратегическое оружие, которого нет, и какое-то время не будет у Соединенных Штатов Америки. Речь идет о гиперзвуковых ракетах «Циркон» и Калибр».

Но вероятность того, что Росси воспользуется своим преимуществом и первая нанесет удар по другой стране, близка к нулю, добавил эксперт.