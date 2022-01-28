Злоумышленники атаковали посольство Украины в Гамбурге и разбили камнем окно

Гамбургская полиция ищет злоумышленников, которые совершили нападение на здание генконсульства Украины: неизвестные разили окно камнем. Об произошедшем рассказали в украинском МИДе.

Разбитое окно обнаружили сегодня утром. Сообщается, в помещении был обнаружен камень, которым нанесли повреждения, однако внутрь здания злоумышленники не проникли.

В результате инцидента ни один человек не пострадал. Настоящий момент генконсульство работает в штатном режиме. Поиском злоумышленников сейчас занимаются гамбургские правоохранители.