Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Злоумышленники атаковали посольство Украины в Гамбурге и разбили камнем окно

Происшествия
/ Обновлено: 28 января 2022 20:02
Злоумышленники атаковали посольство Украины в Гамбурге и разбили камнем окно

Гамбургская полиция ищет злоумышленников, которые совершили нападение на здание генконсульства Украины: неизвестные разили окно камнем. Об произошедшем рассказали в украинском МИДе.

Разбитое окно обнаружили сегодня утром. Сообщается, в помещении был обнаружен камень, которым нанесли повреждения, однако внутрь здания злоумышленники не проникли.

В результате инцидента ни один человек не пострадал. Настоящий момент генконсульство работает в штатном режиме. Поиском злоумышленников сейчас занимаются гамбургские правоохранители.

#германия #нападение #окно #посольство украины #злоумышленники #гамбург #камень