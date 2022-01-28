CNN предрекли Европе катастрофические последствия в случае прекращения поставок газа из РФ

Полное прекращение поставок российского газа в Европу приведет к катастрофическим последствиям. На случай чрезвычайной ситуации США и их союзники начали разрабатывать план действий, передает телеканал CNN.

Эксперт по энергетике американского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос выразил мнение, что незначительные перебои в поставках топлива из РФ приведут к нарушению европейской газотранспортной системы, но с ними еще можно будет справиться.

При этом полное прекращение экспорта российских энергоносителей в случае эскалации конфликта вокруг Украины может привести к катастрофическим последствиям, констатировал специалист.

Это подтвердил и немецкий политолог Янис Клюге, указавший на огромную роль России в энергетическом секторе Европы. При неблагоприятном исходе восполнить дефицит в поставках топлива в ближайшие месяцы будет невозможно.

ФБА «Экономика сегодня» /

Впрочем, эксперты усомнились в реальности возникновения конфликта на Украине. По их мнению, никто не заинтересован в резкой эскалации напряженности в регионе.

Ранее инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал, что в случае введения санкций против «Северного потока — 2» поставки российского топлива в Европу могут быть снижены на неопределенный срок. Это приведет к скачку цен на рынке газа.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в шутку поддержала идею использования «СП-2» для перекачки водки вместо природного газа. Однако она не согласилась с тем, что газопровод готов к эксплуатации, поскольку, по ее словам, он еще «не протестирован и не сертифицирован».