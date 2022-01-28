Оздоев заявил, что обсуждает с «Зенитом» детали нового контракта

Магомед Оздоев сообщил, что ведет с «Зенитом» переговоры о продлении контракта, срок действия которого истекает летом.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздов в ближайшее время намерен определиться со своим будущим в петербургском клубе. Об этом 29-летний игрок рассказал журналистам издания Bobsoccer.

«Я сделаю тот выбор, который в первую очередь пойдет на пользу моей семье, чтобы моим близким было комфортно. Я уже зрелый, состоявшийся футболист, поэтому сейчас мне хочется, чтобы нас всех все устроило», — подчеркнул футболист «Зенита».

Оздоев пропустил большую часть нынешнего сезона из-за травмы связок коленного сустава. При этом гол полузащитника в ворота лондонского «Челси», забитый в матче группового этапа Лиги чемпионов, стал лучшим по версии болельщиков «Зенита».