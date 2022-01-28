Дипломат Антонов сообщил о высылке 27 сотрудников дипмиссии России в США до конца января

Часть сотрудников российской дипмиссии в Соединенных Штатах покинут страну 30 января. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил, что Вашингтон в 2021 году передал список сотрудников российской дипмиссии, которые должны покинуть страну в 2022 году. По его словам, процесс пройдет в два этапа.

«Двадцать семь сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 — к 30 июня текущего года. На сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на Родину еще 4 человека», — отметил Антонов.

Посол отметил, что в дипмиссии останется еще 184 работника. Речь идет о дипломатах и административно-техническом персонале.

Ранее представитель Госдепартамента США выразил надежду на дальнейшие переговоры с Россией по безопасности.