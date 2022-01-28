Медики Италии зафиксировали девять случаев заражения разновидностью омикрон-штамма COVID-19 ВА.2

Италия выявила девять случаев заражения новой разновидностью штамма коронавируса «Омикрон» ВА.2.

В нескольких регионах страны было зафиксировано разное количество заболевших. Случаи выявлены в северных областях Ломбардия и Пьемонт, в Лигурии и еще на юге в Кампании. Ученые отметили, что вариация ВА.2 может стать доминирующим вариантом коронавируса.

Новый вид штамма COVID-19 BA.2 называют также «скрытный Омикрон». Он не содержит характерную для омикрон-штамма мутацию, которая помогает выявить его с помощью ПЦР-теста. Вместо предоставления положительного результата система может дать сбои.