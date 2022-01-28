Леонков: РФ ответит «филигранно и аккуратно» в случае провала переговоров с США

Соединенные Штаты Америки, отвечая на предложения России по гарантиям безопасности, выдвинули ей ультиматум, цена которого может оказаться для Запада очень высокой.

Такое мнение в эфире YouTube-канале «Соловьев LIVE» высказал военный эксперт, обозреватель издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что ответ США на предложения Москвы касается лишь второстепенных вопросов и не учитывает главных озабоченностей России.

По словам Алексея Леонкова, США вместе с союзниками, которые фактически отвергли все предложения Москвы и выдвинули в ответ собственные требования к России вывести войска из Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и, возможно, из Крыма, пошли ва-банк.

«Это даже не предложения по безопасности – это просто ультиматум, которым обычно говорит сторона, уверенная, что она сильнее и мощнее», — отметил военный эксперт.

Выводы о примерном содержании американского ответа Леонков сделал, исходя из выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в своей речи, последовавшей за передачей ответа США и НАТО России, перечислил, откуда Россия должна вывести войска, назвав в числе прочих стран и Украину, где российских войск нет.

Возможно, рассуждает Леонков, Столтенберг имел в виду Крым, о возвращении которого все еще мечтает Киев, или Донбасс, провозгласивший независимость от Украины.

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При этом военный эксперт напомнил, что именно Киев отказывается выполнять Минские соглашения, провоцируя тем самым рост напряженности на Украине. И если Запад вместо того, чтобы принять российские предложения по безопасности решит разыграть украинскую карту, подтолкнув Киев к новой эскалации в Донбассе, Россия ответит на это «аккуратно и филигранно», но чрезвычайно болезненно для агрессора, предупредил Леонков.

«Мы увидели, что НАТО и США – стороны, которые не могут договариваться и понять такой простой факт, что мировая обстановка диктуется не только ими. Есть еще другие страны, и Россия – одна из них», – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, ранее обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, заявил, что Киев, строя планы военной операции в Донбассе, сильно просчитался, так как забыл о резервах Луганской и Донецкой народных республик. И это упущение в итоге может дорого обойтись провокаторам, уверен Баранец.