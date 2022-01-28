Леонков: РФ ответит «филигранно и аккуратно» в случае провала переговоров с США

Соединенные Штаты Америки, отвечая на предложения России по гарантиям безопасности, выдвинули ей ультиматум, цена которого может оказаться для Запада очень высокой.
Такое мнение в эфире YouTube-канале «Соловьев LIVE» высказал военный эксперт, обозреватель издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что ответ США на предложения Москвы касается лишь второстепенных вопросов и не учитывает главных озабоченностей России.
По словам Алексея Леонкова, США вместе с союзниками, которые фактически отвергли все предложения Москвы и выдвинули в ответ собственные требования к России вывести войска из Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и, возможно, из Крыма, пошли ва-банк.
«Это даже не предложения по безопасности – это просто ультиматум, которым обычно говорит сторона, уверенная, что она сильнее и мощнее», — отметил военный эксперт.
Выводы о примерном содержании американского ответа Леонков сделал, исходя из выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в своей речи, последовавшей за передачей ответа США и НАТО России, перечислил, откуда Россия должна вывести войска, назвав в числе прочих стран и Украину, где российских войск нет.
Возможно, рассуждает Леонков, Столтенберг имел в виду Крым, о возвращении которого все еще мечтает Киев, или Донбасс, провозгласивший независимость от Украины.
При этом военный эксперт напомнил, что именно Киев отказывается выполнять Минские соглашения, провоцируя тем самым рост напряженности на Украине. И если Запад вместо того, чтобы принять российские предложения по безопасности решит разыграть украинскую карту, подтолкнув Киев к новой эскалации в Донбассе, Россия ответит на это «аккуратно и филигранно», но чрезвычайно болезненно для агрессора, предупредил Леонков.
«Мы увидели, что НАТО и США – стороны, которые не могут договариваться и понять такой простой факт, что мировая обстановка диктуется не только ими. Есть еще другие страны, и Россия – одна из них», – подчеркнул военный эксперт.
Напомним, ранее обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, заявил, что Киев, строя планы военной операции в Донбассе, сильно просчитался, так как забыл о резервах Луганской и Донецкой народных республик. И это упущение в итоге может дорого обойтись провокаторам, уверен Баранец.