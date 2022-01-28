«Спартак» сыграл вничью со словацким «Слованом» в контрольном матче на сборе в ОАЭ

Московский «Спартак» не смог обыграть «Слован» в первом матче Паоло Ваноли в качестве главного тренера красно-белых.

«Спартак» и «Слован» не выявили сильнейшего в товарищеском матче на тренировочном сборе в ОАЭ. Контрольная игра завершилась со счетом 2:2. В составе московского клуба забитыми мячами отметились Даниил Денисов и Зелимхан Бакаев. У «Слована» отличились Владимир Вайсс и Александар Чаврич.

В следующем товарищеском матче «Спартак» встретится с «Ригой». Контрольная игра пройдет на втором сборе красно-белых, который пройдет на территории комплекса «Джебель-Али» с 1 по 12 февраля.