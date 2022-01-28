Песков: проект новой концепции внешней политики России будет доработан по поручению Путина

Проект новой концепции внешней политики России будет доработан после обсуждения на заседании Совбезе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин 28 января принял участие в оперативном совещании Совета безопасности. В ходе процесса он заявил, что МИД России подготовил обновленную концепцию внешней политики. Документ учитывает изменения в международной политике за последние пять лет.

Песков рассказал, что во время мероприятия состоялось концептуальное обсуждение подготовленного проекта.

«И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию», — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили вопросы, которые связаны с гарантиями безопасности.