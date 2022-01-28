Эксперт: действия США и НАТО заставят РФ раскрыть свои карты

Североатлантический военный блок подготовил для России капкан на Украине, и той в ответ, возможно, в ближайшее время придется раскрыть свои карты и признать наконец Луганскую и Донецкую народные республики.

Такое мнение, комментируя то, как развиваются инициированные Россией переговоры с коллективным Западом о гарантиях безопасности, высказал обозреватель, военный публицист Владислав Шурыгин, слова которого приводит телеканал «Царьград».

Изначально, в МИД России, выдвигая требования к Соединенным Штатам Америки и НАТО, понимали, что не получат положительного ответа. Поэтому требования предоставить России гарантии безопасности выдвигались не столько для НАТО и США, сколько для истории, «чтобы было зафиксировано, что РФ пыталась сохранить мир», считает Шурыгин.

При этом эксперт напомнил, что после того, как Москва потребовала от Запада, чтобы военный блок НАТО больше не расширялся на Восток и отказался от размещения боевых вооружений вблизи российских границ, Альянс, наоборот, начал накачивать Украину деньгами и оружием, а также стягивать войска к восточным границам.

Запад использует Украину как своего рода капкан для России, попав в который та, по плану США, завязнет и там начнется мощный политический кризис.

Поэтому российской стороне сейчас придется ответить на брошенный ей серьезный вызов.

«Теперь начинается время вскрывания карт», — считает Шурыгин.

ФБА «Экономика сегодня» /

Возможно, Москва в качестве ответа Западу откроет за границей новые военные базы или начнет размещать ядерное оружие неподалеку от американских берегов. А может быть Россия решит наконец признать ЛНР и ДНР.

«Инструментов немного, но, если их не задействовать, мы получим еще большие проблемы», — добавил эксперт.

В заключение Владислав Шурыгин напомнил слова политолога Станислава Белковского, который в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что президент США Джо Байден своими действиями невольно подыгрывает российскому лидеру Владимиру Путину, так как, если минский переговорный процесс окончательно провалится, это даст Кремлю право признать независимость ЛНР и ДНР от Украины.