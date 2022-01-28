«Так ему и надо». Лавров высмеял участие генсека НАТО Столтенберга в эфире «Эха Москвы»

Глава МИД России Сергей Лавров высмеял участие генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в эфире «Эха Москвы». Своими впечатлениями он поделился в интервью крупнейшим российским радиостанциям.

«Сергей Викторович, вы говорили о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью. Может быть, вы просто живете в разных реальностях? Кстати, Столтенберг сегодня будет в прямом эфире “Эха Москвы”», — обратился к дипломату главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Так ему и надо», — отозвался Лавров, рассмешив журналистов.

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В ответ Венедиктов в шутку поинтересовался у министра иностранных дел, не хочет ли тот задать Столтенбергу какой-нибудь вопрос или просто передать привет.

«Телезритель из Москвы?» — сыронизировала главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян.

«Да-да, слушатель Сергей из Москвы. Совершенно верно», — подхватил Венедиктов.

Ранее Сергей Лавров заявил, что не придает значения заявлению Йенса Столтенберга о возможности наращивания военного присутствия в Восточной Европе. По его словам, страны Запада «без преувеличения находятся в каком-то военном угаре», когда говорят о санкциях против России.

«Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — отметил Лавров.

Министр добавил, что Россия готова к любому развитию событий. В свою очередь генсек НАТО заявлял, что Альянс может развернуть дополнительные боевые подразделения на восточном направлении. Вместе с тем Столтенберг пообещал не размещать войска НАТО на Украине.