Соединенные Штаты и вся западная цивилизация находятся на грани краха. К такому жуткому выводу пришли пользователи развлекательного форума Reddit.

Один из аналитиков обнародовал статью, в которой рассказал о неблагополучном финансовом положении молодых людей в США. В частности, многие граждане возрастом до 30 лет не имеют возможности самостоятельно обеспечить себя жильем.

«США на грани краха», — озаглавил пользователь свой материал.

Простые американцы разделили мнение автора статьи. По их словам, Соединенные Штаты больше не отличаются комфортной средой обитания.

«Развал уже начался. Это не будет похоже на ядерный апокалипсис — Армагеддон, а скорее на то, что начало — это конец комфорта, когда-то обычные вещи станут роскошью», — написал юзер под ником smugglebooze2casinos.

С материалом ознакомились жители из других западных стран. Многие пришли к выводу, что такая проблема наблюдается не только в США.

«Да, на грани краха находятся не только США, но и вся западная цивилизация», — отметил пользователь Brass_Ensemble.

Немецкие читатели Der Spiegel ранее призвали создать «свою НАТО» в Европе. По их мнению, Соединенные Штаты при помощи западного военного блока пытаются спровоцировать войну в регионе.