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Крыховяк осудил Соузу за уход с поста главного тренера сборной Польши

Спорт
Крыховяк осудил Соузу за уход с поста главного тренера сборной Польши

Игрок сборной Польши Гжегож Крыховяк выразил недовольство решением португальского тренера Паулу Соузы покинуть наставника национальной команды.

Гжегож Крыховяк считает позором решение Паулу Соузы покинуть должность главного тренера сборной Польши в преддверии стыковых матчей европейской квалификации к ЧМ-2022. Соответствующее мнение полузащитник «Краснодара» озвучил в разговоре с журналистами interia.pl.

«Это просто позор. Кажется, многие футболисты в команде были рады, что Соуза ушел. У нас с ним не было необходимого контакта. Это было видно со стороны. Его уход пойдет команде на пользу», — отметил Крыховяк.

Под руководством Соузы сборная Польши заняла второе второе место в группе I и обеспечила себе участие в стыковых матчах. В декабре 2021 года португалец покинул пост главного тренера.

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