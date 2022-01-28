Сочи и Краснодар стали лидерами по росту цен на жилье в 2021 году

Стоимость жилья в России увеличивалась в течение нескольких лет. Наибольшее подорожание произошло на юге страны. Аналитики ЦИАН считают, что темпы роста цен на жилье в Сочи и Краснодаре могут превысить московские, сообщает РБК.

Стоимость квартир в новостройках Сочи за 2021 год выросла на 100%. Квадратный метр жилья там достиг 378,3 тысячи рублей. Квартиры в Сочи стали дороже московских, где стоимость квадрата в среднем составляет 302 тысячи рублей. За год цены в столице выросли на 29,8%.

Квартиры в Краснодаре подорожали на 73,7%, однако стоимость квадратного метра там пока ниже, чем в Сочи — 124,4 тысячи рублей. Повышенный спрос на квартиры в городе вызван внутренней миграцией. Все больше россиян стремятся переехать на юг страны, где хороший климат.

Цены на квартиры в Петербурге за год поднялись на 28%. Квадратный метр жилья в Северной столице сейчас в среднем стоит 198,9 тысячи рублей. Многих внутренних мигрантов привлекает Калининград, где квартиру пока можно купить относительно недорого. Квадратный метр жилья там обойдется в 100,8 тысячи рублей.