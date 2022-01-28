Западу следует «потаскать Украину за ухо» после ненужных провокаций. Об этом написал портал Euractiv со ссылкой на слова высокопоставленного источника в НАТО.

Собеседник интернет-издания выступил с неожиданным заявлением по ситуации вокруг Украины, поскольку некоторые в Киеве устраивают ненужные провокации. По его словам, Западу было бы неплохо «потаскать Украину за ухо» на фоне такого поведения.

«На Украине также есть проблемы с тем, кто у власти, кто имеет превосходство в армии», — сказал собеседник.

Источник Euractiv также высказался о намерениях некоторых стран Балтии поставлять оружие на Украину. Собеседник подчеркнул, что Североатлантический альянс не давал подобного разрешения. По его словам, такой шаг мог быть одобрен Соединенными Штатами.

Стоит отметить, что западные СМИ продолжают распространять недостоверную информацию о возможном «вторжении» России на территорию Украины. При этом Москва неоднократно отвергала подобные инсинуации. По мнению российской стороны, подобные выпады используются в качестве предлога для расширения НАТО.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США используют Украину в своих целях. По его словам, процесс происходит настолько цинично, что этого испугался даже Киев.