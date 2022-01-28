Мост обрушился на газопровод в Питтсбурге перед приездом в город Байдена

Обрушение моста произошло в американском городе Питтсбург, что привело к повреждению газопровода. Инцидент случился за несколько часов до прибытия президента США Джо Байдена.

По данным местных властей, в настоящее время экстренные службы оперативно ликвидируют последствия ЧП. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

Ранее метромост рухнул вместе с поездом в Мехико. Врачи госпитализировали с места инцидента около 50 человек. По данным мэра мексиканской столицы Клаудии Шейнбаум, обрушилась центральная часть конструкции, что привело к падению вагонов двигавшегося по мосту поезда.