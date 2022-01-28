Дипломат Чалый пригрозил США новым карибским кризисом из-за отказа сотрудничать с Россией

Отказ Вашингтона сотрудничать с Москвой в вопросах международной безопасности обернется для США серьезными последствиями, выразил уверенность экс-замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Чалый.

Российская сторона уже готовит ответные действия на игнорирование вопросов по безопасности со стороны американских властей, отметил дипломат. По его словам, Москва не будет использовать Украину, а заручится поддержкой трех соседей Соединенных Штатов. Речь идет о Кубе, Венесуэле и Никарагуа.

«Если русские пойдут, то пойдут в первую очередь не на Украину. Я еще в ноябре-декабре говорил, что Россия сделает США «головную боль» на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа», — уточнил Чалый.

Дипломат напомнил, что во время общения с журналистами глава МИД России Сергей Лавров сообщил о прошедших переговорах главы государства Владимира Путина с коллегами из вышеперечисленных стран. Чалый рассказал, как Москва с помощью Кубы, Венесуэлы и Никарагуа накажет Вашингтон за отказ от сотрудничества в сфере безопасности.

«Они договорились вывести на новый уровень их стратегическое партнерство во всех вопросах. Здесь ключевое слово «всех». То есть русские четко и прямо говорят, что ответят США взаимностью. И по существу это будет ремейк карибского кризиса», — объяснил дипломат.

Ранее стало известно, что Лавров назвал ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности «верхом дипломатии» по сравнению с НАТО. Министр отметил, что ему стало стыдно за представителей Североатлантического альянса.