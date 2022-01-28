Политолог Гаспарян: США боятся экономического коллапса в случае конфликта между РФ и Украиной

Вашингтон безосновательно раздувает истерию о планах России «атаковать» Украину. При этом сами США могут столкнуться с тяжелейшими экономическими последствиями в случае начала вооруженного конфликта в Европе, заявил политолог Армен Гаспарян.

Никаких объективных свидетельств подготовки России к военным действиям нет и быть не может, рассказал в интервью телеканалу «360» эксперт Армен Гаспарян. США боятся войны в Европе из-за ее глобальных негативных последствий, рассказал политолог.

«Очевидно, что такой конфликт повлечет за собой экономический коллапс сразу, причем везде. Взлетит цена на газ, и Европа вспухнет от такого, потому что это от нынешней цены она раза в 3,5 взлетит. Подскочит цена на нефть. Самый оптимистичный прогноз, который дают сами американцы, — 150 долларов за баррель», — рассказал Гаспарян.

По его словам, американские налогоплательщики очень чувствительны к любому повышению стоимости бензина, дизельного топлива и электричества. Скоро в США состоятся выборы в конгресс. Возможный военный конфликт между РФ и Украиной попросту опасен для американских элит в электоральном и финансовом смысле, резюмировал политолог.