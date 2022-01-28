Адвокат Бахрех рассказал о новых обстоятельствах гибели дочери Владимира Конкина

Дочь актера Владимира Конкина Софья утонула в бассейне спортклуба в сентябре 2020 года. Адвокат Михаил Бахрех заявил, что девушка могла погибнуть из-за двух серьезных нарушений, которые были в зале.

Дело о гибели дочери актера Владимира Конкина все еще интересует россиян. По словам адвоката потерпевшей стороны, в помещении фитнес-клуба нашли два серьезных нарушения. Они могли стать причиной смерти Софьи Конкиной. Бассейн, в котором утонула девушка, находился в комнате с нарушенными планировкой и микроклиматом.

«В результате этого архитектурного нарушения другие посетители долгое время могли не видеть то, что с Софией Конкиной произошло несчастье. Потому что ее заметили довольно поздно, она уже несколько минут лежала лицом в воде. Были в бассейне и другие посетители, но они этого не видели — как раз из-за нарушения внутренней планировки», — рассказал адвокат в разговоре с телеканалом «360».

По словам Бахреха, вторым серьезным нарушением стало несоблюдение температурного режима воды. Холодная вода могла стать причиной сведения мышц потерпевшей. Конкина могла потерять контроль над телом, в результате чего ушла ко дну. Оказалось, что сотрудники бассейна не знакомили своих посетителей с правилами техники безопасности.

Софья Конкина попала в ГКБ имени Боткина 24 сентября 2020 году. Девушку доставили в медучреждение из фитнес-центра «Джамп-клуб». Медики до последнего старались спасти пациентку, но оказались бессильны.