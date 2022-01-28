Волна революций не остановится на Буркина-Фасо: бельгийские СМИ о ситуации в Африке

Смена власти в Буркина-Фасо продолжила ряд политических событий, произошедших на континенте. По мнению Мехди Хелфата, ведущего бельгийского телеканала RTBF, госперевороты в Африке продолжатся, а следующей страной может оказаться Республика Нигер.

Несмотря на то, что смена власти в Нигере в марте 2021 года провалилась, успехи других стран могут подтолкнуть активистов к новым более успешным попыткам.

«Да, некоторые говорят, что есть даже целая эпидемия переворотов по этой линии пустыни в сердце Африки. Началось с Мали, дальше последовали события в Чаде, дальше в Гвинее и далее — в Буркина-Фасо мы наблюдали совсем недавно. Возможно, что следующий переворот будет в Нигере. И подтверждение тому, что президент Мохамед Базум решил больше не ночевать в президентской резиденции», — сообщил Хелфат.

Подобного мнения придерживается российский эксперт, военный аналитик и автора Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин. Французские власти после потери ЦАР и Мали могут лишиться влияния на Нигер, Камерун, Кот-Д’Ивуар, Гану, Того и даже Чад. Он также предположил, что антифранцузские настроения в Африке приведут к переворотам в государствах, где в последствии появятся российские инструкторы.

Западные СМИ, подталкиваемые неоколониальными планами бывших метрополий, называют российских специалистов сотрудниками «ЧВК Вагнера». Африканские страны охотно идут на сотрудничество с Москвой, поскольку эти отношения ведут к стабилизации ситуации и гарантиям безопасности.