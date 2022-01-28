Эксперт объяснил, почему США начинают затягивать переговоры с РФ

Москва имеет возможность по-разному ответить Соединенным Штатам Америки на отказ предоставить ей гарантии безопасности, но не раскрывает свои карты, и поэтому американцы затягивают переговоры, пытаясь понять, чего от нее ждать.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал эксперт Центра военно-политической журналистки Борис Рожин.

«У России есть различные опции, связанные с ответом на отказ США. Россия не раскрывает карты, и именно поэтому американцы затягивают переговоры. Они пытаются понять, как Россия им ответит, чтобы понимать издержки и последствия проводимого США на Украине курса», — заявил эксперт.

Россия, по его словам, хоть и предупреждает, что в случае отказа будут последствия, но не уточнят, какими именно они будут. У Москвы есть разные варианты – поддержка и признание Луганской и Донецкой народных республик, размещение ракет на территории Кубы или Венесуэлы, и другие шаги по созданию прямых угроз Соединенным Штатам и их позиция в мире, при чем не обязательно в военной сфере.

У России есть для этого самые разные возможности – и военные, и невоенные. Но в условиях нынешнего политического пинг-понга Москва старается сохранять какую-то часть угроз размытой.

При этом в Соединенных Штатах существует позиция, что Россия просто блефует, а у нее на руках плохие карты, добавил Рожин. Часть американских переговорщиков убеждены, что, если России ответить отказом на ее предложения по гарантиям безопасности, ей нечем будет ответить, и это продемонстрирует всему миру слабость Москвы. Эти представители США убеждены, что Вашингтон должен жестко заявить Москве «нет», и посмотреть, как та будет отвечать.

«Но вместе с тем, судя по затягиванию переговоров по поводу требований России, мы видим, что есть определенные сомнения на этот счет в Белом Доме. Поэтому они предпочитают затягивать переговоры, лавировать и смотреть как будет вести себя Россия в ответ на кампанию давления и угрозы, создаваемые США на Украине», — заключил Борис Рожин.

Pr Scr youtube.com / Нейромир-ТВ

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты в своем ответе по гарантиям безопасности, который был передал российской стороне вечером 26 января, не ответили на самый главный вопрос Москвы – о нерасширении НАТО на Восток.