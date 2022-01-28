«Не мог выйти из дома». Стилиста Сергея Зверева оштрафовали на 20 тысяч рублей в Бурятии

Московский суд оштрафовал шоумена и стилиста Сергея Зверева за не предоставленные отчеты о политической кампании во время парламентских выборов. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Суд назначил штраф 20 тысяч рублей», — прокомментировала пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина.

Однако такое судебное решение не удовлетворило шоумена. На встрече с журналистами Зверев заявил, что планирует подать апелляцию. По его словам, вина лежит на почте, которая не смогла доставить в срок недостающие документы.

«Это же не мы виноваты, что такие расстояния и пандемия. Был локдаун и у нас, и в Бурятии, мы просто не могли выйти из дома», — парировал он.

Напомним, что чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству при поддержке партии «Зеленые» участвовал в выборах в Госдуму в 2021 году от Бурятии, однако проиграл. В ходе своей политической кампании телезвезда не раз выступал в защиту озера Байкал и окружающей среды.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил об обновлении Госдумы на 48,5% по итогам выборов. По словам парламентария, из избранных 450 депутатов — только 232 человека состояли в прошлом созыве.