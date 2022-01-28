Израильский политолог Кедми указал на ошибку ЦРУ в оценке действий России

Западные страны не понимают Россию, поэтому не могут просчитать ее действия. Об этом сказал израильский политолог Яков Кедми.

По его словам, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) с 1946 года постоянно делает ошибочные прогнозы о шагах Москвы.

«Всегда действия Советского Союза и России были неожиданными», — добавил Яков Кедми в эфире Metametrica.

Точно так же в Вашингтоне не могли предположить, как Россия отреагирует на смену власти и государственный переворот на Украине в 2014 году. Москва укрепила свои стратегические позиции, когда Крымский полуостров присоединился к РФ. Таким образом Россия укрепила тылы, усилив работу Черноморского флота и нейтрализовав американских военных в Средиземном море.

«Россия отогнала американские корабли к Неаполю», — добавил израильский политолог.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты сами загнали себя в ловушку, потому что так и не смогли понять Москву. Фатальной ошибкой американской разведки стало то, что она недооценивала РФ.

Сейчас Россия и США ведут диалог по гарантиям безопасности. Москва 26 января получила ответ от Вашингтона по соответствующим предложениям.