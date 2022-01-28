Путин: США в своем ответе по гарантиям безопасности не учли озабоченности России

Президент России Владимир Путин провел переговоры с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном по вопросу гарантий безопасности, сообщили в Кремле.

Глава государства пообщался с французским лидером по телефону 28 января. Владимир Путин обратил внимание своего коллеги, что в ответах США и НАТО по гарантиям безопасности не были учтены принципиальные озабоченности России.

«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО», — сказано в сообщении.

Президент подчеркнул, что Североатлантический альянс и Вашингтон проигнорировали вопрос о принципе неделимости безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Соединенные Штаты не ответили на вопрос о нерасширении НАТО на восток.