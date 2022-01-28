Число погибших в «пьяных» ДТП снизилось на 20% в Москве

Число жертв ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось в прошлом году в Москве на 20%, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Сотрудники полиции провели в минувшем году более 200 профилактических рейдов, в ходе которых выявили и пресекли свыше 25 тыс. фактов управления машиной водителями с признаками опьянения. По данным ведомства, порядка 12 тыс. автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование.

«По итогам года число погибших в ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось более чем на 20% — 60 человек, раненых — на 3,6% — 563 человека», — уточнили в ГИБДД.

В пресс-службе добавили, что в целом снижение аварийности с участием пьяных водителей составило на 5% — до 444 дорожно-транспортных происшествий.