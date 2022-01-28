Более 79 миллионов россиян прошли полный цикл вакцинации от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова раскрыла детали прививочной кампании в России. По последним данным, полный цикл вакцинации прошли 79,2 млн граждан.

Первый компонент препаратов от COVID-19 медики ввели 83,7 млн раз. Несмотря на высокие темпы вакцинации, ситуация в некоторых регионах России усугубилась, подчеркнула Татьяна Голикова. Вице-премьер РФ порекомендовала властям субъектов, где не действуют ограничения из-за коронавирусной инфекции, ввести их.

Коллективный иммунитет в России до сих пор находится на отметке 64,4%. По данным на прошлую неделю, полный цикл вакцинации граждане прошли 78,06 млн раз, добавила Татьяна Голикова.