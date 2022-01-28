«Играем в разные игры»: Лавров рассказал о войне с Украиной, отношениях с США и новых санкциях

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал большое интервью четырем российским радиостанциям по актуальным вопросам внешней политики. О том, будет ли война с Украиной, чего ждать России от западных партнеров и принимать ли ей ответные меры, дипломат рассказал в эфире радио Sputnik, «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и «Эхо Москвы».

Будет ли война с Украиной?

США и их союзники «истерично раздувают» тему российской угрозы, призывая Москву встать на путь деэскалации, подчеркнул Лавров. Однако если начало войны на Украине действительно зависит от нашей страны, то вооруженного конфликта не произойдет, заверил он.

«Если это зависит от Российской Федерации — войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим», — подчеркнул глава российского МИДа.

twitter.com / @Yatsenyuk_AP

По мнению дипломата, Вашингтон заботит вовсе не судьба Украины — ему важно нагнетать напряженность вокруг России, чтобы закрыть этот вопрос и после этого переключиться на Китай, но это «путь в никуда».

«Сейчас американцы настолько откровенно и цинично стали использовать Украину против России, что уже сам режим киевский испугался. Они говорят: не надо так обострять эту дискуссию, давайте убавим риторику, зачем вы эвакуируете дипломатов? А кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы — британцы и канадцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные?» — задался вопросом Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства допустил, что на фоне такой истерии Россия может принять схожие меры предосторожности в отношении своих дипломатов на Украине, чтобы избежать провокаций.

«Мы просто обязаны, мы не имеем права мимо ушей все это пропускать и закрывать на это глаза. Если они это делают, даже когда украинцы их об этом не просят. Может, англосаксы там что-то задумали. У них, особенно у англичан, богатый опыт на эти дела», — поделился опасениями Лавров.

Федеральное агентство новостей / Сарапулов / wikimedia.org / Екатерина Арутюнова / CC4

Как прошли переговоры с США и НАТО

Лавров подчеркнул, что переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности еще не завершены — хотя письменные ответы Запада на российские предложения и «наводят тень на плетень», там есть рациональные зерна «по второстепенным вопросам».

Впрочем, по сравнению с крайне идеологизированным ответом НАТО, реакция США на инициативы России — это вверх дипломатии, признал российский министр. Однако и позиция Вашингтона, и позиция Альянса основаны на фальшивых доводах и прямом перевирании фактов, считает глава МИД РФ.

«Мы в разные игры играем. У них, может быть, бейсбольный мяч, у нас чижик от лапты. Здесь очень важно не пытаться сбросить с себя ответственность, а именно этим сейчас занимаются наши американские и другие натовские партнеры. Им невозможно будет увернуться от ответа на вопрос, почему они не выполняют то, под чем подписались их президенты», — не сомневается глава ведомства.

Global Look Press / NATO

Лавров напомнил, что российские предложения по безопасности не запредельны и не являются ультиматумом — Москва лишь хочет, чтобы с ней работали честно. Тем не менее Запад «выдирает» из положений о неделимости безопасности ОБСЕ только то, что нужно ему.

Каким будет ответ России

При этом западные партнеры открыто заявляют, что вряд ли изменят свою позицию по основным инициативам России, среди которых — отказ от расширения НАТО на восток, юридические гарантии неприсоединения к блоку Украины и Грузии, а также отвод сил Альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Более того, они убеждены, что мяч сейчас находится на стороне Москвы.

«Как мы должны ответить, чтобы эти ребята действительно сели, включили головы, и попробовали дать нам другие ответы на основные наши вопросы, а не второстепенные?» — обратился к Лаврову редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Что мы будем делать, если Запад не будет внимать голосу разума, президент уже об этом сказал: если попытки договориться о принципах безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры. Какие? Разные. Президент сказал: “Я буду принимать решения на основе тех предложений, которые мне представят наши военные"», — ответил Лавров.

kremlin.ru / Администрация президента России

В ответ Бабян напомнил, что США готовы вводить санкции против руководства всей страны в случае эскалации ситуации на Украине — против президента Владимира Путина и даже самого Лаврова.

«Что значит “даже”? Я что, недостоин?» — пошутил дипломат.

Оставив шутки в сторону, российский министр указал на то, что введение против Москвы жесткого пакета санкций, в том числе отключение от системы SWIFT, будет эквивалентно разрыву отношений между РФ и Западом.

«Американцам сказано было, что вот тот пакет, сопровождающийся полным отключением от финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, будет эквивалентен разрыву отношений. Не думаю, что это в чьих-то интересах», — убежден глава МИДа.

flickr.com / МИД России

Будут ли переговоры с Киевом?

Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским нормализацию двусторонних отношений. Если украинский лидер желает того же, то его готовы принять в Москве, Петербурге и Сочи. Однако если он хочет говорить о Донбассе, то этот вопрос следует адресовать контактной группе, которая занимается урегулированием разногласий между Киевом с Донецком и Луганском напрямую.

Что касается возможности признания самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик, Лавров заявил, что нужно заставить Киев выполнять Минские соглашения, и тогда все будет в порядке. По его мнению, это могут сделать только США.

«Если они заставят Киев, потому что я думаю, что кроме них никто этого не сможет сделать, мы будем, конечно же, удовлетворены таким результатом. Но пока в это слабо верится», — резюмировал Лавров.

Ранее фракция КПРФ обратилась к Владимиру Путину с предложением признать ЛНР и ДНР. По мнению коммунистов, это позволит защитить народы республик от внешних угроз и укрепить стабильность в регионе. Впрочем, бывший сенатор, руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич назвал эту инициативу преждевременной и контрпродуктивной.