Власти Германии объявили о высылке сотрудника российского консульства в Мюнхене

Сотрудника российского консульства в Мюнхене объявили персоной нон грата. Немецкие власти считают, что дипломат якобы связан со Службой внешней разведки.

СМИ в Германии сообщили о высылке сотрудника консульства России. Ему пытаются приписать шпионаж. Дипломата задержали в рамках разбирательства по делу россиянина Ильнура Н. Последний работал в одном из университетов ФРГ. Его арестовали в прошлом году.

«Федеральное правительство выслало из страны российского дипломата. Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен "нежелательной персоной"», — говорится в сообщениях местных СМИ.

Ранее прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. в пользу России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не знают об этих задержаниях и их причинах.