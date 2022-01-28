Пушков предсказал расширение военного присутствия США в других странах

США попытаются расширить присутствие в других странах, несмотря на исход переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Такого мнения придерживается сенатор Алексей Пушков.

Сейчас Москва и Вашингтон ведут диалог о безопасности в Восточной Европе. Россия настаивает на отказе НАТО от расширения о размещения военных сил на Украине. По мнению Пушкова, Вашингтон не отступится от своих планов.

«Иначе зачем была чудовищная истерия о "неминуемом вторжении" России на Украину? Чтобы создать политические условия для наращивания военного присутствия США в регионе, включая Черное море», — написал сенатор в Telegram-канале.

Россия постоянно отвергает сообщения Киева и стран Запада о якобы намерении напасть на Украину. Москва заверяет, что не проявляет агрессии в отношении других стран.