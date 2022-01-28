Возвращение «Маршала Васильевского». Что угрожает транзиту российского газа в Калининград

Россия опасается, что Литва на фоне обострения конфликта на Украине может перекрыть поставки газа через свою территорию. В таком случае Калининградская область рискует остаться без топлива. Об этом сегодня сообщила редакция Biznes Alert.

Именно так журналисты объяснили прибытие к побережью эксклава единственной плавучей регазификационной установки (ПРГУ) «Маршал Василевский». Она была спущена на воду в 2019 году и изначально создавалась именно в качестве резервного транзита на случай перебоев поставок СПГ через Литву. До сегодняшнего дня нужды в ней не было, поэтому ПРГУ сдавали в аренду иностранным государствам.

«Полгода назад возвращение "Маршала Василевского" в Балтийское море вряд ли кого-то бы заинтересовало, но сейчас напрашивается вопрос о подоплеке такого решения», — подчеркнули в Biznes Alert.

Nation-news.ru / Екатерина Морозова

Ежедневно жители Калининградской области потребляют около десяти миллионов кубометров газа, девять из которых идут через Белоруссию и Литву. Оставшийся объем покрывает собственная добыча. Также в последние годы РФ строит в своем самом западном регионе четыре подземных газовых хранилища.

«Это означает, что без поставок голубого топлива извне регион сможет покрывать свои потребности в течение 16-17 дней. Еще 17 дней ему позволит продержаться "Маршал Василевский", объем хранения СПГ на котором составляет 170 миллионов кубометров», — отметили аналитики.

Журналисты пришли к выводу, что блокировка транзита Литвой не представляет опасности газификации Калининграда только при условии мира между Россией и странами НАТО. Если же разгорится конфликт, РФ придется решать серьезные «логистические проблемы». А главными предвестниками этого станет наращивание активности на востоке Украины, появление танкеров и закрытие портов.