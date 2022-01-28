Премьера «Гранита» в Центральноафриканской Республике поспособствует продвижению фильма в других странах

Новый российский боевик «Гранит» стал идейным продолжением лент «Солнцепек» и «Турист». После премьеры остросюжетного фильма в столице Центральноафриканской Республики Банги его создатели рассчитывают, что ленту смогут увидеть зрители разных стран.

Премьерный показ картины в России состоялся месяц назад. Ленту показал телеканал НТВ. Центральноафриканская премьера стала возможна благодаря сотрудникам «Русского дома», пояснили в пресс-службе «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ). Увидеть основанную на реальных событиях ленту российского производства смогли жители Банги — столицы Центральноафриканской Республики.

«Кроме того, к создателям картины сразу же обратились представители малийского телевидения и боевик был показан местному зрителю», — говорится в сообщении организации.

Боевик «Гранит», по ряду публикаций в прессе, связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина. Тем временем представители СОМБ пророчат ленте режиссера Дениса Нейманда положительное влияние на имидж России в глазах жителей разных континентов.