Экс-майор ВДВ Бекмурадов получил 12 лет колонии за организацию похищения бизнесмена из США

Бывший офицер МВД Батыр Бекмурадов признан виновным в организации похищения бизнесмена Бориса Минахи из США. Московский областной суд приговорил его к 12 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе инстанции.

По данным следствия, в ночь на 9 июля 2016 года неизвестные похитили Минахи и потребовали от него 21 миллион долларов, которые он остался должен Давиду Якобашвили после заключения сделки по продаже элеватора в порту Ейска на Азовском море. Напугав бизнесмена, злоумышленники скрылись.

Самих исполнителей похищения до сих пор не нашли, однако правоохранителям удалось установить, что к организации преступления причастны Бекмурадов и Мирзоев. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям 126 (похищение человека) и 330 (самоуправство) УК РФ.

Московский областной суд приговорил Бекмурадова к 12 годам колонии строгого режима. Его сообщник получил десять лет лишения свободы.