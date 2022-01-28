Иск Пригожина против The Moscow Post завершился подписанием мирового соглашения в офисе бизнесмена

В офисе бизнесмена Евгения Пригожина 28 января было заключено мировое соглашение. Юрист компании «Конкорд» Игорь Елисеев подписал его вместе с представителем издания The Moscow Post. Указанное СМИ ранее было ответчиком в рамках судебного разбирательства.

Основанием для иска стал материал на сайте издания, опубликованный 21 ноября прошлого года. Автор без каких-либо доказательств утверждал, что предприниматель спонсировал партию «Родина», причем якобы брал деньги из бюджета Петербурга.

Пресс-служба компании «Конкорд» /

Пресс-служба компании «Конкорд» /

Пресс-служба компании «Конкорд» /

Бизнесмен воспользовался правом и подал в суд. Редакция СМИ признала недостоверность представленных сведений, которые не были проверены, удалила публикацию и принесла извинения истцу. Стороны договорились, что Евгений Пригожин не будет требовать компенсацию в размере 5 миллионов рублей за опубликованную ложь. Ответчик обязан будет разместить новость-опровержение, сообщила пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице «ВКонтакте».

Пресс-служба компании «Конкорд» /

Добавим, что в офисе бизнесмена впервые побывали журналисты. Ими стали представители редакции Федерального агентства новостей (ФАН).

Юридическая служба компании «Конкорд» выразила уважение редакции The Moscow Post, которая признала свою неправоту и извинилась перед предпринимателем. Юристы надеются, что другие СМИ сначала тщательно будут проверять информацию, а затем ставить материалы на сайт.

Стоит отметить, что в материале The Moscow Post также утверждалось о якобы имеющемся конфликте между Евгением Пригожиным и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Признание данным СМИ своей неправоты свидетельствует о том, что информация о разногласиях между предпринимателем и градоначальником не соответствует действительности.