Президент Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведению, повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет влечет за собой пожизненное лишение свободы.

Зампред СК РФ Елена Леоненко ранее заявила, что пожизненный срок для педофилов будет способствовать повышению безопасности среди несовершеннолетних, хотя и не решит ситуацию с насильственными преступлениями в отношении детей.