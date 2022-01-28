Движение на трассе «Кола» перекрыли из-за ДТП с тремя грузовиками

Жертвой ДТП с участием трех грузовиков на трассе «Кола» стал один человек. Полиция работает на месте происшествия.

Крупная авария произошла на 105-м километре трассы Р-21 «Кола». По неустановленным причинам там столкнулись две легковых машины и три большегруза. В результате происшествия погиб один человек. Он умер до приезда медиков. Движение транспорта оказалось полностью перекрыто. Образовалась огромная пробка. Данных о других пострадавших пока нет. Специалисты устанавливают причины случившегося.

Авария могла произойти из-за обледеневших дорог, на которые регулярно жалуются жители соседнего Петербурга. Смольный во главе с Александром Бегловым до сих пор не может решить эту проблему, из-за чего страдают как водители, так и пешеходы.