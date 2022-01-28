КХЛ приняла решение доиграть матчи регулярного чемпионата после ОИ в Пекине

Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдут после завершения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

КХЛ сообщила на официальном сайте о решении не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата во время Олимпиады. Матчи состоятся после завершения турнира в Пекине.

«КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. "Против" проголосовали 16 из 24 клубов лиги», — отметили в пресс-службе КХЛ.

Регулярный чемпионат лиги был приостановлен в январе из-за вспышки COVID-19 в клубах. Расписание оставшихся матчей опубликуют после 10 февраля.